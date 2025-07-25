Konya 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 28°C, gece ise 16°C olarak beklenmektedir. Nem oranı %41. Rüzgar hızı güney yönünden saatte 15 kilometre civarındadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları artış gösterecektir. 26 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 18°C tahmin edilmektedir. 27 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar yükselerek 37°C'ye ulaşacaktır. 28 Temmuz Pazartesi günü ise 39°C'lik bir zirve beklenmektedir.

Bu sıcaklık artışları, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması ortamın daha rahat hale gelmesini sağlar.

Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini artırmaktadır. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Yangın ihbar hatlarının numaralarını bilmek, olası bir yangın durumunda hızlıca yetkililere bildirmek hayati önem taşır.

Aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalı, enerji verimli ürünler tercih edilmelidir.