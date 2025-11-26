HABER

Konya 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 26 Kasım 2025 tarihinde hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 13°C iken, gece 2°C seviyelerine düşecek. 27 Kasımda hava bulutlu ve sıcaklık 16°C ile 2°C arasında değişecek. Ardından 28 Kasımda güneşli hava bekleniyor ancak 29 ve 30 Kasımda yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığı korumak ve dışarıda geçirilen zamanı konforlu hale getirmek önemli.

Konya'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13°C civarlarında, gece ise 2°C civarlarında olacak. Hava koşulları sakin ve ılımandır. Bu ortam, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur.

27 Kasım Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 2°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 1°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 2°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklık 11°C ile -1°C arasında tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Sıcaklıkların düşeceği akşam ve sabah saatlerinde ise kat kat giyinmek önemlidir. Soğuk havadan korunmak için sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Ayrıca dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.

hava durumu Konya
