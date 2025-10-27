Konya 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Konya'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 27°C civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hafif olacak. Kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 18 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %24 ile %63 arasında değişecek.

28 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 25°C civarında olması bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava bulutlu ve yağmurlu geçebilir. Sıcaklıkların 16°C civarında olması öngörülüyor. 30 Ekim Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 21°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 29 Ekim Çarşamba günü yağmurlu hava bekleniyor. Bu nedenle, bu tarihte dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli hava koşulları öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz. Günlük hava raporlarını takip ederek planlarınızı uygun şekilde yapabilirsiniz.