Konya 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 15°C civarında geçecek. Gün boyunca en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 15°C tahmin ediliyor. Nem oranı %72 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı ise 5.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:31 olarak hesaplandı.

28 Kasım Cuma günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Ardından güneşin geri dönmesi öngörülüyor. Sıcaklık 0°C ile 14°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 0°C ile 14°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek de önemlidir. Bu şekilde vücut ısınızı korumanız kolaylaşır. Yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Sürüş sırasında dikkatli olmak da önem arz ediyor.