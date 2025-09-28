HABER

Konya 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları gündüz 27°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Hava genellikle az bulutlu. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %24, akşam %36 ve gece %63 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 13°C civarında olacak. 30 Eylül Salı günü sıcaklık gündüz 19°C, gece 9°C seviyelerine düşecek. Bu süre içinde hava genellikle güneşli kalacak.

Güneşli ve ılıman hava dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı. Gündüz hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olun. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız.

Düşük rüzgar hızları açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı bazen değişebilir. Piknik veya benzeri etkinlikler planlıyorsanız, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun.

Sabah saatlerinde yüksek nem, gündüz ise düşük nem terleme ve cilt kuruluğuna yol açabilir. Gün boyunca bol su içerek vücut dengesini koruyun. Sabahları yüksek nemde alerjik kişiler polenlere karşı dikkatli olmalıdır.

Sonuç olarak, Konya'da 28 Eylül 2025 Pazar günü ve sonrasında hava genellikle güneşli ve ılıman olacaktır. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sağlanıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek önemlidir. Bu güzel havanın tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.

hava durumu Konya
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

