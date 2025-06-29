Konya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Hava genellikle açık ve güneşli. Ancak, bölgesel düzensiz yağmur yağışları da bekleniyor. Rüzgarın hızı 5.51 km/saat civarında. Nem oranı %24 seviyelerinde kalacak.

30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. Hafif yağmur yağışı bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava açık olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava güneşli olacak. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava parlak güneş ışığıyla dolu. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. Hava yine parlak güneş ışığıyla olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. Hava parlak güneş ışığıyla devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek sağlığınız açısından önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.