HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, gündüz saatlerinde 27°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında olacak.

Konya 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hava genellikle açık ve güneşli. Ancak, bölgesel düzensiz yağmur yağışları da bekleniyor. Rüzgarın hızı 5.51 km/saat civarında. Nem oranı %24 seviyelerinde kalacak.

30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. Hafif yağmur yağışı bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava açık olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava güneşli olacak. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava parlak güneş ışığıyla dolu. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. Hava yine parlak güneş ışığıyla olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. Hava parlak güneş ışığıyla devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek sağlığınız açısından önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!
Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğünü duyurduAnkara'da deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatil parasına arsa üstüne ev! Tercih edenler giderek artıyor

Tatil parasına arsa üstüne ev! Tercih edenler giderek artıyor

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!

Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!

Hasan Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kaldı!

Hasan Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kaldı!

9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.