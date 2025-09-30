HABER

Konya 30 Eylül Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C civarında seyredecek.

Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 18°C'ye düşecek. Hava daha az bulutlu hâle gelecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 13 km olacak. Nem oranı %54 ile %77 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak. 1 Ekim Çarşamba günü hava güneşli. Sıcaklıklar 21°C civarında. 2 Ekim Perşembe günü de benzer hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C'ye kadar çıkabilir. 3 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 5 Ekim Pazar günü hava tamamen güneşli. Sıcaklık yine 24°C civarında kalacak. 6 Ekim Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava bekleniyor. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava var. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez mont almak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre kıyafet seçimi önemli. Açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Hava koşullarına uygun giyinmek, hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu sayede sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.

