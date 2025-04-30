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Konya 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 30 Nisan Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Konya'da bugün hava durumu hafif yağmur ile başlayacak.

Konya 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Konya'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmur ile başlıyor. Sıcaklık 9°C olacak. Gün boyunca hava bulutlu kalacak. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 9°C civarında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 1 Mayıs Perşembe günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 18°C ile 5°C arasında değişecek. 2 Mayıs Cuma günü artan bulutlar ve 17°C'lik bir sıcaklık bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar ve 16°C'lik bir sıcaklık öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava ve 18°C'lik bir sıcaklık bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü güneşli hava ile 21°C'lik bir sıcaklık öngörülüyor. 6 Mayıs Salı günü daha sıcak bir hava ve 26°C'lik bir sıcaklık bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Gün içinde sıcaklıkların artacağı günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçilmelidir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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