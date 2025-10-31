HABER

Konya 31 Ekim Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

31 Ekim 2025 Cuma günü Konya’da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C'yi bulacakken, gece 3°C'ye düşmesi bekleniyor. Hafta sonu da benzer sıcaklıklar devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dolayısıyla kalın giysiler tercih edilmesi önem taşıyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Orta seviyedeki nem oranı, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

31 Ekim 2025 Cuma günü, Konya'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Geceleri ise sıcaklık 3°C'ye kadar düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olması bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 1 Kasım Cumartesi günü sabah hava sıcaklığı 14°C olacak. Gece sıcaklığının da 3°C civarında olması öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü de benzer sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar bugün 22°C civarında olacak.

Bu dönem boyunca hava koşulları ılıman geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle sabahları ve akşamları daha kalın giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirmekte mümkün. Rüzgar hafif olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Nem oranının orta seviyede olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hafta sonu bekleniyor.

hava durumu Konya
