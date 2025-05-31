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Konya 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Konya 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer güneşli. Ardından hava bulutlanıyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 9°C civarında olacak. Bu dönemde Konya'da ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C, gece sıcaklığı 8.7°C olarak kaydediliyor.

1 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19°C, gece ise 10°C civarında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 12°C olacak. 3 Haziran Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 11°C civarında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle 1 ve 2 Haziran tarihlerindeki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yağış ihtimaline karşı uygun kıyafet ve ekipmanları yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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