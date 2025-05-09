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Konya 9 Mayıs Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 9 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri açıklandı. Konya'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Konya 9 Mayıs Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için tipik bir değerdir. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sunulacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak. Bu durum serin akşamlar yaşanacağı anlamına geliyor.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü hava yer yer güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Pazar günü, 11 Mayıs'ta kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 23°C civarına düşecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 12 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Salı günü, 13 Mayıs'ta hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarına düşecek. Çarşamba günü, 14 Mayıs'ta hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Perşembe günü, 15 Mayıs'ta daha sıcak hava bekleniyor. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. 13 Mayıs Salı günü hafif yağmur beklendiğinden, bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genellikle açık ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönemdir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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