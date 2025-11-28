HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu

Konya’da 2 ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 73 şüpheli gözaltına alınırken, 530 milyonu aşan mal varlıklarına el konuldu. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin TL olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

Konya'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kara para suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Konya’da faaliyet gösteren ‘Ç.’ organize suç örgütünü deşifre etti. Örgüt liderleri H.Ç. ve İ.Ç. ile toplam 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Konya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu 1

Hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alınırken, 11 milyon 340 bin TL değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 TL nakit para, 12 bin 200 dolar, 1015 avro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin TL olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu.

Konya da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu 2

Konya da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu 3

168 BANKA HESABI BLOKE EDİLDİ

KOM ekipleri ayrıca, liderliğini O.B. ve Ö.B.’nin yaptığı ‘B.’ organize suç örgütünü de deşifre etti. O.B. ve Ö.B.’nin aralarında bulunduğu 58 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Konya da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu 4

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 50’si gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Silahla yaralama’, ‘Uyuşturucu ticareti’ ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin TL olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

Konya da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu 5

Konya da 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 gözaltı; 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu 6

(DHA)

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili olduTekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
8,5 milyarlık dolandırıcılık ve bahis için 15 tutuklama8,5 milyarlık dolandırıcılık ve bahis için 15 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu operasyonu örgüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.