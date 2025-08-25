HABER

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Acı olayın adresi bu kez Konya oldu! Hurdacılık yaptığı belirlenen 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit araçlarına binecekleri sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Baba ve oğlunun vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti. Baba olay yerinden talihsiz çocuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit (11) yaşamını yitirdi.

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 1

BABA VE OĞLUNUN ACI SONU

Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 3

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 4

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 5

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 6

Konya da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler 7

