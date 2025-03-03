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Konya’da eski eş dehşetinde son durum: Hayatını kaybetti…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 15:01
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Konya’nın Karatay ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 42 yaşındaki Faruk Öksüzoğlu hayatını kaybetti. Öksüzoğlu, dini nikahla birlikte yaşadığı Şüheyda A.’nın eski eşi Özgür Ç. tarafından tabancayla vuruldu. Olayda yaralanan Şüheyda A.’nın hastanede tedavisi sürerken, saldırıyı gerçekleştiren Özgür Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Konya’da eski eş dehşetinde son durum: Hayatını kaybetti…

Konya'da çıkan tartışmada yaralanan Şüheyda A.'nın tedavisi sürerken, Özgür Ç. ise yakalanıp, gözaltına alındı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak’taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

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BAHÇEDE KARŞILAŞTILAR TARTIŞMA ÇIKTI

Şüheyda A., dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile oturdukları apartmanın bahçesine çıktıklarında boşandığı Özgür Ç. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı. İkili kanlar içinde yere yığılırken, Özgür Ç. ise kaçtı.

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FARUK ÖKSÜZOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ÇOCUKLARI RAHATSIZ OLUYORMUŞ

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür Ç.'nin, velayeti kendisinde olan 3 çocuğunun, annelerine ziyarete gittiklerinde Faruk Öksüzoğlu'nun evde bulunmasından rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğünü söylediği belirtildi.

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Özgür Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya silahlı kavga
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