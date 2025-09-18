HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı saatlerde peş peşe yaşanan iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'da iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı

İlk kaza; Beyşehir Antalya kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. idaresindeki otomobil, Antalya'dan Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.S. (38), B.S. (6) ve A.S. (8) yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZALARLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Diğer kaza, Hacıarmağan Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalya Caddesi'nde seyir halinde olan Z.K.'nin kullandığı bir sürücü kursuna ait otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışan araçlarla birlikte caddede park halinde olan iki otomobilde de hafif şekilde maddi hasar oluştu. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Z.K. ile araç içerisinde bulunan A.A. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Komisyon bir kez daha toplandı! Birçok isim söz alacakKomisyon bir kez daha toplandı! Birçok isim söz alacak
Ataşehir Finans Merkezi’nde göçük! Bir kişi yaralandıAtaşehir Finans Merkezi’nde göçük! Bir kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.