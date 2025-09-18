Konya'da iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı

İlk kaza; Beyşehir Antalya kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. idaresindeki otomobil, Antalya'dan Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.S. (38), B.S. (6) ve A.S. (8) yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZALARLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Diğer kaza, Hacıarmağan Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalya Caddesi'nde seyir halinde olan Z.K.'nin kullandığı bir sürücü kursuna ait otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışan araçlarla birlikte caddede park halinde olan iki otomobilde de hafif şekilde maddi hasar oluştu. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Z.K. ile araç içerisinde bulunan A.A. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

