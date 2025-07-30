Konya’da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 06:40'ta gerçekleştiği kaydedilirken; depremin derinliğinin de 15.6 kilometre olduğu duyuruldu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır