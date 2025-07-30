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Konya’da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı

AFAD’dan yapılan son deprem haberi açıklaması Konya’dan geldi. Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya’da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 06:40'ta gerçekleştiği kaydedilirken; depremin derinliğinin de 15.6 kilometre olduğu duyuruldu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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