Konya’da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı
AFAD’dan yapılan son deprem haberi açıklaması Konya’dan geldi. Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
30.07.2025 07:21
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AFAD'dan yapılan açıklamada Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 06:40'ta gerçekleştiği kaydedilirken; depremin derinliğinin de 15.6 kilometre olduğu duyuruldu. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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