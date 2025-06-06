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Konya'da mahalleli kurbana ‘Bayram Damı' ile başlıyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesinde bayramlar, halkın evlerinde hazırladığı kahvaltılık sinileri getirerek bir evin damı üzerinde kurduğu büyük kahvaltı sofrası ve bayramlaşma ile başlıyor.

Konya'da mahalleli kurbana ‘Bayram Damı' ile başlıyor

Toros Dağlarının eteklerinde kurulu Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesinde Kurban ve Ramazan Bayramı, asırlardır sürdürülen "Bayram Damı" geleneğiyle, halkın dam üstünde yaptığı kahvaltı ve bayramlaşmayla başlıyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dedemli Mahallesi, yaklaşık 700 nüfusa sahip. Büyükşehir yasasından önce kasaba statüsünde olan mahallede, Türk misafirperverliğinin ve imecenin simgesi "Bayram Damı" geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor.

"İNŞALLAH ÖMRÜMÜZ VEFA ETTİĞİNCE BU GELENEĞİ YAŞATACAĞIZ"

Mahalle sakinlerinden Hidayet Çetin, "Bu köklü gelenek, çevre köylerdeki vatandaşların bayram namazına katılmak için geldiği Dedemli mahallemizde vatandaşlar mahalleden aç ayrılmamaları için başlatılmıştır. Kadınlar tarafından evlerde hazırlanan kahvaltılık siniler, bayram namazından çıkanlar tarafından "Uzun Dam" denilen bir evin damına götürülüyordu. Ancak azalan nüfusun etkisi ve damların yerini bir bir çatıların alması sebebiyle bu sene kahvaltımızı sokak arasında yapmak zorunda kaldık. Önemli olan bayramlık kahvaltının nerede yapıldığı değil, neden yapıldığıdır. Bu gelenek sosyal dayanışmanın ve Türk misafirperverliğinin en güzel tablosu. İnşallah ömrümüz vefa ettiğince bu geleneği yaşatacağız" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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