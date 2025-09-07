HABER

Konya’da mili maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı’nın, İspanya ile Konya’da oynayacağı maç öncesi şehirde milli maç heyecanı yaşanıyor.

Konya’da mili maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında bugün saat 21.45’te Konya’da İspanya ile karşılaşacak.

Konya’da mili maç heyecanı 1

Müsabaka öncesi şehirde milli maç heyecanı sardı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yakınına Fan Zone alanları kurulurken, ay-yıldızlı formalarını giyen taraftarlar burada maç öncesi vakit geçirdi ve çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Konya’da mili maç heyecanı 2

Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile oynadığı final maçı da dev ekrandan yansıtıldı.

Konya’da mili maç heyecanı 3

Konya’da mili maç heyecanı 4

Konya'da mili maç heyecanı 5

Konya
