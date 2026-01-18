HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yüzlerini maskeyle gizleyerek motosiklet çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin girdikleri adresi tespit etti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B. ve A.D'yi çalıntı motosikleti parçaladıkları sırada yakaladı. Operasyonda ev sahibi O.K. de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, çalıntı motosikletin yanı sıra ikinci bir motosiklet daha ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve A.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulunduSarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Gazi Meclis'i bypass ettiniz"İYİ Parti lideri Dervişoğlu: "Gazi Meclis'i bypass ettiniz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.