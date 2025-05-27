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Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! Yaşlı çift hayatını kaybetti

Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan 5 kişi ise hafif yaralandı.

Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı! Yaşlı çift hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Memleket Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatıp Caddesi istikametine seyir halinde olan Ali B. idaresindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonet, Memleket Caddesi Kavşağına geldiğinde Gürbaşak Sokaktan çıkarak caddeye giriş yapmak isteyen Kadir Yıldız (71) idaresindeki 42 Y 5492 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Yıldız'ın eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAMYONETTE BULUNAN 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatma Yıldız'ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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