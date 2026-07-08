Konya’da refüje çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kaza, D-300 Karayolu'nun Akşehir ilçesi Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Konya istikametine seyir halinde olan N.A. (55) yönetimindeki 23 ABN 093 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

KONYA'DAKİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil ağır hasar alırken, motoru yerinden koparak yola savruldu. Araçta yolcu olarak bulunan S.A. (56) otomobilden fırlayarak refüje düşerken, sürücü N.A. ile araçta bulunan A.E.A. (26) ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nun Konya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yola savrulan araç parçalarının temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır