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Konya’da seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

11.03.2025 07:24
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Alanya'dan Seydişehir'e seyir halindeki bir yolcu otobüsünde gece saatlerinde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs, Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Konya’da seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı.
Olay, gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

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Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya Seydişehir otobüs
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