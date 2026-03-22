Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu! 250 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu! 250 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Beyşehir KOM Büro Amirliği ekipleri, şüpheli araçları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçlarda 250 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 617 tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

