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Konya’da tırın çekici bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki tırın çekici bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini son anda kurtardı.

Konya’da tırın çekici bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, Karapınar-Ereğli kara yolunun 25. kilometresinde, Akören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki çekici ve dorseden oluşan tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek araçtan indi. Sürücü, yangından yara almadan kurtuldu. Çekici bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın çekici kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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