Konya’da veteriner hekim evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında ikamet eden ve ilçede veteriner kliniği bulunan Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İddiaya göre, eve giren yakınları, Kaplan'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çelebi Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Çelebi Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

