Konya'da 'Yan bakma' cinayeti! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLA SALDIRDI

Vahdettin Işık, aralarında tartışma çıkan Kadirhan Öztürk'e bıçakla saldırıp bıçakladı. Eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı.

ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan Işık, araçtan inip kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAÇAN KATİL BIÇAKLA BERABER YAKALANDI

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Vahdettin Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

İFADESİNDE 'YAN BAKMA' MESELESİ DEDİ

'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Işık, ifadesinde; kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır