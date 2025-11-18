HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da 'Yan bakma' cinayeti! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İçerik devam ediyor

Konya'da aynı mahallede oturan Vahdettin Işık (33) ve Kadirhan Öztürk (21) arasında belediye otobüsünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Işık, eşinin gözleri önünde Öztürk'ü bıçakladı. Otobüs şoförünün aracı durdurmasından yararlanan Işık, olay yerinden kaçtı. Öztürk ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler tarafından yakalanan Işık, olayın yan bakma nedeniyle çıktığını söyledi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLA SALDIRDI

Vahdettin Işık, aralarında tartışma çıkan Kadirhan Öztürk'e bıçakla saldırıp bıçakladı. Eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı.

Konya da Yan bakma cinayeti! Eşinin gözleri önünde öldürüldü 1

ARAÇTAN İNİP KAÇTI

Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan Işık, araçtan inip kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya da Yan bakma cinayeti! Eşinin gözleri önünde öldürüldü 2

KAÇAN KATİL BIÇAKLA BERABER YAKALANDI

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Vahdettin Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

İFADESİNDE 'YAN BAKMA' MESELESİ DEDİ

'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Işık, ifadesinde; kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dayı yeğenini vahşice katletti!Dayı yeğenini vahşice katletti!
3 polis şehit olmuştu! Eş zamanlı operasyon: Ebu Hanzala gözaltında3 polis şehit olmuştu! Eş zamanlı operasyon: Ebu Hanzala gözaltında

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.