Konya'da yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'da yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartman yangını meydana geldi. Yangın, 5 katlı binanın 2. katında saat 13.00 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Yangın başarıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 7'si çocuk toplam 13 kişi, ambulanslarla hastanelere taşındı. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

Konya da yangında 13 kişi dumandan etkilendi 1

Konya da yangında 13 kişi dumandan etkilendi 2Konya da yangında 13 kişi dumandan etkilendi 3Konya da yangında 13 kişi dumandan etkilendi 4
Konya da yangında 13 kişi dumandan etkilendi 5

(DHA)

