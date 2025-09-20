Konya'da yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartman yangını meydana geldi. Yangın, 5 katlı binanın 2. katında saat 13.00 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Yangın başarıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 7'si çocuk toplam 13 kişi, ambulanslarla hastanelere taşındı. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır