HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Konya'dan kahreden haber: Trafik kazasında bir polisimiz şehit oldu, 2 polis yaralı

Konya'dan kahreden haber: Trafik kazasında bir polisimiz şehit oldu, 2 polis yaralı

25.02.2025 19:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Tırın çarptığı ekip aracındaki bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Konya Valiliği sosyal medyadan açıklama yaptı.

Konya'dan kahreden haber: Trafik kazasında bir polisimiz şehit oldu, 2 polis yaralı

Devriye görevi yapan polis ekibinin içinde bulunduğu araca, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında arkadan tır çarptı.

Kazada, bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

AW400048_01

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ankara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulunduAnkara'da acı olay! Aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
şehit polis kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

Sevilen marka iflasın eşiğinde! Konkordato başvurusu yapıldı

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

O görüntüleri paylaşmıştı, canından oldu! 'Yiyorsa adresini ver'

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu!

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu!

Ankara'da buluştular! İmamoğlu ve Yavaş'tan sürpriz ziyaret

Ankara'da buluştular! İmamoğlu ve Yavaş'tan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.