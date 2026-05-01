Konya Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer güneşli ve bulutlu olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 2 Mayıs Cumartesi hafif yağmurlu bir gün geçirilecek. 3 Mayıs Pazar da hafif yağmurlu geçecek. 4 Mayıs Pazartesi günü de hafif yağmurlu devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 12 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Yanınıza uzun kollu bir şeyler almanız faydalı olacaktır. Rüzgârlı havalarda dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Bahar alerjisi olanların tedbirli olmaları önerilir.

Genel olarak Konya'da hava serin ve yağışlı olacak. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.