Konya Hava Durumu! 02 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklığın 25 derece civarında, gece ise 10 ile 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde özellikle 3 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağışlara hazırlıklı olmak önem taşıyor. Nem oranı %56 seviyesinde kalacak, rüzgar saatte 6 km hızında esecek. Günlük aktivitelerinizi hava durumuna göre planlamanız önerilir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 10 ile 14 derece arasında olması bekleniyor. Yağış ihtimali düşük. Nem oranı %56 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 6 km olacak.

Önümüzdeki günlerde, 3 Haziran Çarşamba günü Konya'da sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali de mevcut. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 derece civarında. Gece ise 10 ile 14 derece arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı yine %56 olacak. Rüzgar saatte 6 km hızında esecek.

4 Haziran Perşembe günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 26 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklık 12 ile 16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %56 civarında kalacak. Rüzgar yine saatte 6 km hızında esecek.

5 Haziran Cuma günü hava bulutlu ve kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığının 25 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 11 ile 15 derece arasında olacak. Nem %56 oranında olacak. Rüzgar saatte 6 km hızında esecek.

Konya'da Haziran ayı karasal iklimin etkisiyle genellikle sıcak ve kuru olur. Gündüz sıcaklıkları 25 ile 30 derece arasında yükselir. Gece ise sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyreder. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Akşamları ince bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Haziran ayında yağış ihtimali düşük görünse de ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle 3 Haziran'daki sağanak yağışlar için dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak önerilir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Sonuç olarak, Konya'da 2 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

