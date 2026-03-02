Konya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla Konya'da hava genellikle soğuk. Bulutlu bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %63 ile %83 arasında olacak. Gün doğumu 07:20, gün batımı 18:43'te gerçekleşecek.

3 Mart Salı günü hava yer yer güneşli görünmekte. Sıcaklıkların 12 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. 4 Mart Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklığın 8 derece civarında kalması bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli. Ayrıca parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun plan yaparken, sabah ve akşam sıcaklıklarının daha düşük olduğunu unutmayın.