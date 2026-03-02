HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 2 Mart 2026'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 9 derece, akşam 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden orta şiddette esecek. Nem oranı %63 ile %83 arasında değişecek. 3 Mart'ta hava yer yer güneşli, sıcaklık 12 dereceye yükselebilir. 4 Mart'ta güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 8 derece civarında kalacak. Bu dönemde soğuk havaya uygun giyinmek ve rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla Konya'da hava genellikle soğuk. Bulutlu bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %63 ile %83 arasında olacak. Gün doğumu 07:20, gün batımı 18:43'te gerçekleşecek.

3 Mart Salı günü hava yer yer güneşli görünmekte. Sıcaklıkların 12 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. 4 Mart Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklığın 8 derece civarında kalması bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü hava güneşli. Ayrıca parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarlı günlerde, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun plan yaparken, sabah ve akşam sıcaklıklarının daha düşük olduğunu unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'
ABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurduABD, İran'ın jetlerini ve İHA’larını böyle vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.