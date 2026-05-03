Konya Hava Durumu! 03 Mayısıs Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mayıs 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Gece ise 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %100 seviyelerinde olacak. Gün boyunca hafif yağışlar görülecek. Rüzgar saatte 8 kilometre hızla esecek. Konya'da hava durumu bugün soğuk ve yağışlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 4 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 5 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 9 derece civarında. Gece ise 0 dereceye kadar düşecek. 6 Mayıs Çarşamba günü ise gündüz sıcaklığı 15 derece civarında. Gece sıcaklığı 1 dereceye kadar düşecek. Bu tarihlerde hava daha ılıman olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında giysi seçimi önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın mont, atkı ve eldiven giymeniz faydalı. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Mümkünse dışarıda fazla vakit geçirmemelisiniz. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.