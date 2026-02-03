HABER

Konya Hava Durumu! 03 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezindeki sıcaklık 6 derece olacak. Hava bulutlu kalırken aralıklı yağışlar beklentisi var. Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecek ve nem oranı %74 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek. 4 Şubat'ta 10 dereceye, 5 Şubat'ta ise 11 dereceye ulaşacak. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Gün boyunca hava bulutlu kalacak. Aralıklı yağışlar görülebilir. Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 10 dereceye yükselecek. Bu gün hava koşulları daha sıcak olacak. 5 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklığı 11 derece civarına ulaşacak. Hava koşulları bulutlu olacak. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Bu günde hava bulutlu kalacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmelisiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Konya'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu değişken olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Hava durumunu takip etmekte fayda var. Planlarınızı ona göre yapmalısınız.

