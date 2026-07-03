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Konya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu açık ve sıcak olarak öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık 30 ile 32 derece arasında değişecek, nem oranı %45 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık, Cumartesi 30 derece, Pazar 27 derece olacak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Sağlığınız için hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız.

Konya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu keyifli. Gün boyu hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. Nem oranı %45 civarında. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Konya'da açık ve sıcak bir gün öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Pazar günü ise 27 derece dolaylarında seyredecek. Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Pazartesi hava sıcaklığı 24 derece civarına düşecek. Yağışlı hava koşulları devam edebilir. Salı günü sıcaklık 20 derece civarına inecek. Yağışlı hava koşulları sürmesi muhtemel. Çarşamba günü hava sıcaklığı 16 derece olacak ve yağışlı hava koşulları devam edebilir.

Bu dönemde, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı hava görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Sağlığınız açısından bu önemlidir.

Konya'da bugünkü hava durumu açık ve sıcak olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları düşecek. Yağışlı koşullar görülebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Sıcak günlerde ve yağışlı günlerde sağlıklı kalmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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