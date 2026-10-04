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Konya Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Konya hava durumu nasıl?

4 Ekim 2026 Pazar günü Konya'da hava durumu ılımandır ve huzur verici bir atmosfer mevcuttur. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor, bu da güneşli günler ve açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor. Ancak, ilerleyen günlerde sıcaklık 17 - 19 dereceye düşebilir. Ani sağlık sorunlarından kaçınmak için yeterince sıvı almak ve uygun kıyafetler giymek önemlidir. Hava koşullarını takip etmek gerekiyor.

Konya Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

4 Ekim 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu ılımandır. Huzur verici bir hava profili hakimdir. Şehrin üzerinde bulutlar var. Ara sıra güneş ışıkları da görülmektedir. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek için teşvik edici. Sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişiyor. Bu aralık, bahar ve sonbahar hissiyatı vermekte. Dışarıda zaman geçirmek için oldukça idealdir.

Konya'nın iklim özellikleri, hava durumunun ılımlı olmasına katkı sağlıyor. Yerel halk ve ziyaretçiler açık havada keyifli aktiviteler yapabiliyor. Parkta yürüyüş yapmak, piknik düzenlemek için mükemmel bir gün. Ancak, dikkat edilmesi gerekenler var. Bu sıcaklık aralığında ani sağlık sorunları yaşanabilir. Yeterince sıvı almayı unutmamalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri değişiklikler gösteriyor. Haftanın ortasına doğru soğuk havalar bekleniyor. Ilıman günlerin ardından sıcaklık 17 - 19 dereceye düşmesi öngörülüyor. Özellikle akşam saatlerinde serin havadan etkilenmemek için uygun giysiler tercih edebilirsiniz. Gündüz saatlerindeki sıcaklık keyifli olacak. Ancak gün batımından sonra soğuk hissedilmeye başlanacak.

Farklı hava koşullarına hazırlıklı olmak sağlığınız için faydalıdır. Konya'nın yarı kurak iklimi, beklenmedik hava olaylarına neden olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmenizi öneririm. Hava durumu değişirse, uygun kıyafetler almak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sizi olumsuz durumlardan korur.

Bugünkü Konya hava durumu keyifli ve dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Ancak ilerleyen günlerde değişen hava koşullarını göz önünde bulundurun. Kış aylarının yaklaştığı günlerde sağlığınızı korumak önemlidir. Mevsime uygun giyinmek, günlerinizi daha konforlu geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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