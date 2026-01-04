HABER

Konya Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Konya hava durumu nasıl?

4 Ocak 2026 tarihinde Konya'da hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık, sabah 11 derece seviyesinden öğle saatlerinde 24 dereceye yükselecek. Nem oranı %59, rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olarak bekleniyor. Güneşli havayı değerlendirmeyi düşünenlerin dikkatli olması önem taşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi korumanız önerilir. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Devrim Karadağ

4 Ocak 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu genel olarak güneşli ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 24 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece seviyesinde kalacak. Günün ilerleyen saatlerinde 24 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %59. Rüzgarın hızı 9.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:01:44. Gün batımı saati ise 18:12:36 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, Konya'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. 5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 9 ile 20 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava açık kalacak. 6 Ocak Salı günü sıcaklıklar 12 ile 21 derece arasında olacak. Gün boyunca yine hava açık olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli hava nedeniyle cildinizi korumak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

