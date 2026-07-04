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Konya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 4 Temmuz Cumartesi günü hava durumu güneşli ve keyifli geçiyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, rüzgar hızı da 5,6 km/saat seviyesinde. Ancak, 5 Temmuz Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 14 ile 26 derece arasında dalgalanacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek; uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 5,6 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %46 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava durumunun rahatlatıcı ve serinletici olacağını gösteriyor.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 5 Temmuz Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4,66 km/saat civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü de benzer hava durumu devam edebilir. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 18 ile 27 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 4,9 km/saat civarında kalacak.

7 Temmuz Salı günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3,35 km/saat civarında olacak. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle yağışlı günlerde, su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da seçilmeli. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürün kullanımı ve bol su içmek sağlığınıza faydalı olacaktır.

Konya'da 4 Temmuz Cumartesi günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarına göre plan yaparken, yağışlı günlere hazırlıklı olmak önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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