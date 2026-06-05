Konya Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Konya’da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %60 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar da yaşanabilir. Sıcaklıklar 12 ile 22 derece arasında değişecek. 7 Haziran Pazar günü hava daha sakin olacak. Güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 12 ile 26 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları dikkate alınmalı. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Uygun kıyafetler seçmek gerekiyor. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgar etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

Konya'da 5 Haziran Cuma günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak da faydalı olacaktır.