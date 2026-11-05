HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 5 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, tarımsal faaliyetler açısından önemli bir etkiye sahip olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek, parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Güneş, zaman zaman bulutların arasından çıkacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 15 dereceye düşebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek, dolayısıyla dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar kalın giysiler tercih etmelidir.

Konya Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugünün Konya hava durumu, tarımsal faaliyetler için önemli bir faktör. 5 Kasım 2026 tarihinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Güneş, bulutların arasından zaman zaman sızacak. Bu durum gün içinde keyifli anlar yaşatacak. Akşam saatlerine doğru gökyüzü hızla kararmaya başlayacak. Hava sıcaklığı da buna bağlı olarak düşecek. Termometreler akşam saatlerinde 15 derece civarına gerileyebilir.

Eğer acaba bugünkü hava nasıl diye soruyorsanız, ılık bir gün geçireceksiniz. Kısa dışarı çıkışlar veya sosyal etkinlikler için ideal koşullar mevcut. Gün sonunda kıyafetlerinizi ona göre ayarlamanızda fayda var. Akşam saatleri serin olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken bir seyir izleyebilir. 6 Kasım'da hafif bir soğuk hava dalgası bölgeye girecek. Bu nedenle sıcaklıklar 16-19 derece aralığına düşecek. Aralıklarla bulutlu gökyüzü genel hava durumunu etkileyecek. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız kalın giysiler giymeniz önemli olacak.

Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıkları tekrar 18-21 derece arasında seyretmeye başlayacak. Geçtiğimiz günlerdeki yağışların ardından Konya'daki nem oranı artış gösterebilir. Bu durum bazı insanlar için rahatsız edici olabilir. Dolayısıyla bu duruma dikkat etmenizde fayda var.

Hava durumu değerlendirmeleri yaparken bulunduğunuz ortamın sıcaklığını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekirse uygun giysilerle hazırlığınızı almalısınız. Hava koşullarını takip ederek sosyal aktivitelerinizi planlamanız, gününüzü keyifli hale getirebilir. Doğanın getirdiği değişkenliklerle sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hazırlığınızı yaparken günlük aktivitelerinizi ve sakin günlerinizi göz önünde bulundurmanızda yarar var.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!NASA açıkladı: Gözlemevi uzaydan Dünya'ya düşüyor!
Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"Seçim hezimeti sonrası ABD'nin iki numarası JD Vance, Trump'a resti çekti! "İsrail ile ilişkileri değiştir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

AK Parti'de dikkat çeken Fatma Betül Sayan çağrısı: "Yargılanırken görmek istiyoruz"

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Havluya sarınıp poz verdi! Hayranlarını mest etti

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.