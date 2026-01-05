Konya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

5 Ocak 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu ılımandır. Bugün hava genellikle açık olacak. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu da Konya'da hava "ılıman ve güneşli" olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Ocak Salı günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında değişecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü, bulutlar biraz artacak. Ancak hava yine 13 ile 18 derece civarında kalacak.

Ilıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde sıcaklıklar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir ortam oluşuyor.

Hava sıcaklıkları gün içinde değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almak faydalı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava serinleyebilir. Akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde, Konya'da bugünkü hava durumu hakkında en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.