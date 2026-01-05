HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 5 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu ılımandır. Genellikle açık gökyüzüyle sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları sunacak. 6 Ocak'ta sıcaklık 11 ile 16 derece, 7 Ocak'ta ise 13 ile 18 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için giyimde dikkatli olunması önerilir. Sabah ve öğle saatleri açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturuyor.

Konya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

5 Ocak 2026 Pazartesi, Konya'da hava durumu ılımandır. Bugün hava genellikle açık olacak. Sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu da Konya'da hava "ılıman ve güneşli" olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Ocak Salı günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında değişecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 13 ile 18 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü, bulutlar biraz artacak. Ancak hava yine 13 ile 18 derece civarında kalacak.

Ilıman hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde sıcaklıklar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir ortam oluşuyor.

Hava sıcaklıkları gün içinde değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almak faydalı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava serinleyebilir. Akşam saatlerinde daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde, Konya'da bugünkü hava durumu hakkında en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.