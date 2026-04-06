Konya Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Nisan 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde aralıklı yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 5 ile 6 derece arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu olası.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 ile 18 derece civarında olacak. Çarşamba günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 16 ile 17 dereceye düşecek. Hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 11 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün geçmesi tahmin ediliyor. Cuma günü sıcaklık 7 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşumu nedeniyle sürücüler dikkatli olmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır.