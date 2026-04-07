Konya Hava Durumu! 07 Nisan Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün 7 Nisan 2026 Salı. Konya'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %61 seviyelerinde. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında olacak. 9 Nisan Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava gözlenecek. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında olacak. 10 Nisan Cuma günü ise hafif kar ve yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 Nisan Cuma günü beklenen hafif kar ve yağmur için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yolculuk planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı hassas olan kişilerin dikkatli olması gerekir.