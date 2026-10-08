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Konya Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün Konya'da hava ılımandır ve sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Sabah serin bir başlangıç yapılırken, akşam sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Yer yer hafif bulutlar ve kısa süreli yağışlar görülmesi olasıdır. Önümüzdeki günlerde ılımlı hava şartları devam etmekte, sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecektir. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet tercihi önem taşımaktadır.

Konya Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 8 Ekim 2026, Konya'da hava ılımandır. Sabah saatlerinde hafif serin bir hava vardır. Atmosfer giderek aydınlanmaktadır. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık aralığı, Konya'nın kuru iklimi için uygundur. Dışarıda zaman geçirmek için elverişli bir havadır. Gün içinde yer yer hafif bulutlar oluşabilir. Aralıklı olarak kısa süreli yağışlar da görülebilir.

Bugünkü hava durumu sakin bir gün sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif rüzgarlar ile hava ferahlayacaktır. Böyle günlerde rahat giysiler tercih edilmelidir. Bu sayede sıcaklık değişimlerinden etkilenme olasılığınız azalır. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Konya'da ılımlı hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. 9 Ekim itibarıyla sıcaklık 18 ile 21 derece arasında seyredecektir. Yer yer yağışlı günler gözlemlenebilir. Sonbahar ile bu durum daha belirgin hale gelecektir. Özellikle 10 Ekim ve sonrasında akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu durum dışarıda vakit geçirenler için serin bir atmosfer yaratır.

Hava durumu değişken olan bu günlerde tahminleri kontrol etmek önemlidir. Ani hava değişikliklerine göre giysi seçimlerinizi yapmalısınız. Dikkatli olmak ve kendinizi hava şartlarına göre ayarlamak faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek akıllıca bir tercihtir. Yanınıza hafif bir mont almak da iyi bir fikirdir. Genel olarak Konya'da dışarıda zaman geçirmek mümkündür. Ancak değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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