Konya Hava Durumu! 08 Mart Pazar Konya hava durumu nasıl?

8 Mart 2026 Pazar günü Konya'da hava durumu güneşli ve keyifli bir atmosfer sunacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında değişirken akşam saatlerinde bu değer 5 ile 7 dereceye düşecek. Rüzgar hafif eserken nem oranı %42 ile %78 arasında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri gerçekleştirmek için ideal bir dönem sizi bekliyor. Yanınıza alacağınız ceket ve güneş gözlüğü ile keyfini çıkarabilirsiniz.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Mart 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Hava açık ve keyifli gözüküyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 ile 11 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 5 ile 7 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor. Nem oranı %42 ile %78 arasında değişecek. Bu koşullar, iyi bir hava durumu habercisi.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi gününde hava 8 ile 10 derece arasında olacak. 10 Mart Salı günü sıcaklık 11 ile 13 dereceye yükselecek. Bu süreçte hava genel olarak güneşli kalacak. Yağışlı günler beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri planlamak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da keyifli olabilir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız iyi olacaktır. Rüzgar hafif eseceği için, rüzgar koruyucu giysiler de tercih edebilirsiniz. Ayrıca, güneş ışığından yararlanmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmanızı öneririm.

Konya'da, 8 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Bu fırsatları değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.

