Konya Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Konya'da hava durumu ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında olacak. Gökyüzü genellikle bulutlu. Ancak yağış beklenmiyor. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Hızı saatte 6 ile 8 kilometre olacak.

Konya'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler rahatça yürüyüş yapabilir. Ayrıca açık hava aktivitelerine de katılabilirler. Fakat sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabilir. Bu durumu unutmamak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 21 ile 22 derece olacak. Hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 22 ile 23 dereceye çıkacak. Güneşli bir gün olması muhtemel. Pazartesi günü ise sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu süreçte hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ancak Cumartesi günü hafif sağanak yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek ya da bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır.

Sonuç olarak Konya'da 8 Mayıs Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Yine de olası hafif yağışlar ve serin saatler için hazırlıklı olmakta fayda var.