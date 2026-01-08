HABER

Konya Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu, 8 Ocak 2026 tarihinde değişkenlik göstermeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 7°C olan sıcaklık, gün ortasında 13°C'ye yükselecek. Hafif yağışlar ve sağanak bekleniyor. 9 Ocak Cuma bulutlu havayla başlayacak, sıcaklık 5°C olacak. 10 Ocak'ta parçalı bulutlu bir hava hakimken, Pazar günü sağanak yağmurlar görülecek. Hava koşullarına göre uygun giyinmek ve güncel hava durumu kontrolü yapmak önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7°C civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Gün ortasında sıcaklık 13°C seviyelerine çıkacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Sağanak yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 4°C civarına gerileyecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 5°C civarında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 9°C seviyelerine ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 11 Ocak Pazar günü sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıkların 11°C civarında olması düşünülüyor. 12 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 4°C seviyelerine düşecek. Yine bulutlu bir hava etkili olacak.

Değişken hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi olası. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına bağlı trafik koşullarının değişebileceğini unutmayın. Yola çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmekte fayda vardır.

