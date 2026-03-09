Konya Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Bu durum, Konya'daki sıcaklığın 8 ile 0 derece arasında değişeceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında benzer bir seyir bekleniyor. 10 Mart Salı günü, hava genellikle açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 4 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü hava yine açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı 1 derece olarak bekleniyor. 12 Mart Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 13 derece, gece sıcaklıklarının ise 3 derece olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 8 ile 13 derece arasında, geceleri ise 0 ile 4 derece arasında değişecek gibi görünüyor.

Hava koşullarında gündüzleri hafif bir mont ya da ceket giymek uygun olur. Akşamları ise daha kalın bir mont ya da kaban tercih edilmesi gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde buzul ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşır. Buna göre hazırlık yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.