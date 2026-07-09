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Konya Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da hava durumu 9 Temmuz 2026 tarihinde oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık olacak ve sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında seyredecek. UV endeksi ise 8,45 olarak yüksek bir seviyede. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu yaz havasını en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Konya Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe günü. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 3,2 km/saat civarında. Nem oranı %50 civarında seyredecek. Gün doğumu saati 05:35. Gün batımı ise 20:14 olarak bekleniyor. UV endeksi 8,45 ile çok yüksek seviyede. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmanız faydalı olacak. Hava kalitesi "İyi" olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde olacak. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 15 ile 29 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 15 ile 30 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 15 ile 31 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar Konya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içerek susuz kalmanızı önleyin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Rüzgar hafif olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak UV endeksinin yüksek olduğunu bilmek gerekli. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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