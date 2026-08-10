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Konya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

10 Ağustos 2026 tarihinde Konya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 dereceye ulaşırken, geceleri 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık kalacak. Düşük bulutluluk ve nem oranı, konforlu bir gün sunacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş kremi kullanmaları ve serin alanlarda dinlenmeleri öneriliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.

Konya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Hava durumu Konya'da oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Bulutluluk oranı düşük seviyelerde olacak. Rüzgar hafif esecek, nem oranı düşük kalacak. Bu durum hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

Hava durumu, Konya'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Sıcaklıklar yüksek. Güneş ışınları dik açılarla geliyor. UV endeksi yüksek seviyelerde olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları önemlidir. Ayrıca, uygun koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. Hava koşulları açık kalacak. 12 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Yaz mevsiminin tipik özellikleri sürdürülecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olanlar bol su tüketmelidir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Uzun süre güneşe maruz kalmamak gereklidir. Serin alanlarda dinlenmek olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

Sonuç olarak, Konya'da 10 Ağustos 2026 hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin gerekli önlemleri alması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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