Konya Hava Durumu! 10 Mart Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %66 civarında tahmin ediliyor. Hava durumu, güneşli ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Mart Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 12 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 0 derece civarında olacak. 12 Mart Perşembe günü ise gündüz sıcaklığı 13 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı yine 0 derece civarında öngörülüyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %63 civarında kalacak.

Hava koşullarının serin ve güneşli olması önemli. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz gerek. Gündüz saatlerinde hafif bir mont veya ceket yeterli olabilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler tercih etmek sağlığınıza fayda sağlar. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler giyebilirsiniz.

Gelecek günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlıklar yapmak faydalı olacaktır.